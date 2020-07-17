Рубль сдает позиции, евро поднялся выше 82 рублей

Российский рубль заметно падает на торгах на Московской бирже в пятницу, свидетельствуют биржевые данные.

Курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая. По состоянию на 11:57 мск, единая европейская валюта торговалась на отметке 82,0275 руб., что на 53 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Вырос и курс доллара. К этому времени курс «американца» повысился на 32 копейки, до 71,85 руб.

Российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро на фоне падения мировых цен на нефть. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE Future дешевели почти на 1% – до $42,92 за баррель. Цена американской легкой нефти марки WTI с поставкой в августе снижалась до $40,36 за баррель.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.07.20

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