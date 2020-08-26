Риск новых санкций топит рубль: эксперты ожидают доллар по 77, евро – выше 90

Центробанк России значительно повысил официальные курсы доллара и евро.

Регулятор установил курс «американца» с 27 августа на уровне 75,5379 руб., что выше предыдущего значения на 1,02 руб. Курс единой европейской валюты вырос на 1,16 руб., до 89,2254 руб.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже рубль продолжает падать по отношению к основным валютам. На максимуме курс доллар поднимался до 75,9 руб, а евро вплотную подобрался к значению 89,9 руб. По состоянию на 15:46 мск, американская валюта торгуется на уровне 75,85 руб., евро – 89,33 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Кроме того, на российскую национальную валюту давит рост санкционных рисков со стороны США. Напомним, во вторник, 26 августа, замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что американские власти могут принять жесткие меры против Москвы, если подтвердится информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Между тем эксперты допускают, что доллар в ближайшие недели может взять отметку в 77 рублей, а евро подняться выше 90 рублей.

Глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг связывает текущее ослабление рубля с реакцией на развитие ситуации с госпитализацией Навального и, отчасти, с ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. По его словам, оба фактора, «скорее всего, будут действовать довольно продолжительное время». В связи с этим эксперт допустил, что «рубль несколько месяцев будет сильно слабее своего фундаментального уровня» (цитата по «Прайм»). Аналитик ожидает движения курса доллара к отметке 77 рублей.

Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков объясняет падение рубля «спекулятивным моментом», связанным с событиями в Белоруссии и инцидентом с Навальным. Ситуация напомнила инвесторам времена, когда новые ограничительные меры в отношении РФ вводились в режиме «highly likely», и спровоцировала бегство из рубля, пояснил эксперт.

Кочетков допускает, что курс рубля может упасть до весенних минимумов – 76-77 за доллар и 91-92 за евро, однако подчеркивает, что «данные значения никоим образом не отражают фундаментальную реальность».

Москва, Наталья Петрова

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