российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 августа 2020, 17:14 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Риск новых санкций топит рубль: эксперты ожидают доллар по 77, евро – выше 90

Центробанк России значительно повысил официальные курсы доллара и евро.

Регулятор установил курс «американца» с 27 августа на уровне 75,5379 руб., что выше предыдущего значения на 1,02 руб. Курс единой европейской валюты вырос на 1,16 руб., до 89,2254 руб.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже рубль продолжает падать по отношению к основным валютам. На максимуме курс доллар поднимался до 75,9 руб, а евро вплотную подобрался к значению 89,9 руб. По состоянию на 15:46 мск, американская валюта торгуется на уровне 75,85 руб., евро – 89,33 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Кроме того, на российскую национальную валюту давит рост санкционных рисков со стороны США. Напомним, во вторник, 26 августа, замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что американские власти могут принять жесткие меры против Москвы, если подтвердится информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Между тем эксперты допускают, что доллар в ближайшие недели может взять отметку в 77 рублей, а евро подняться выше 90 рублей.

Глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг связывает текущее ослабление рубля с реакцией на развитие ситуации с госпитализацией Навального и, отчасти, с ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. По его словам, оба фактора, «скорее всего, будут действовать довольно продолжительное время». В связи с этим эксперт допустил, что «рубль несколько месяцев будет сильно слабее своего фундаментального уровня» (цитата по «Прайм»). Аналитик ожидает движения курса доллара к отметке 77 рублей.

Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков объясняет падение рубля «спекулятивным моментом», связанным с событиями в Белоруссии и инцидентом с Навальным. Ситуация напомнила инвесторам времена, когда новые ограничительные меры в отношении РФ вводились в режиме «highly likely», и спровоцировала бегство из рубля, пояснил эксперт.

Кочетков допускает, что курс рубля может упасть до весенних минимумов – 76-77 за доллар и 91-92 за евро, однако подчеркивает, что «данные значения никоим образом не отражают фундаментальную реальность».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.20

«Надо потерпеть»: секретарь генсовета «ЕР» поделился впечатлениями о Зауралье. / Курганский промышленник пожаловался Турчаку на высокие энерготарифы. / Крымские чиновники выдают подрядчикам огромные авансы без банковских гарантий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Удар по рублю: банки исчерпали валютные запасы

Валютный обвал: курс евро превысил 88 рублей, доллар – уже по 75

Повода для оптимизма нет: экономист оценил перспективы рубля

Падение российской валюты: евро превысил уровень в 87 рублей

Биржевой курс евро превысил 84 рубля

Доллар поднялся до 72 рублей

Почти треть россиян заберут вклады из банков после понижения ставок

Рубль сдает позиции, евро поднялся выше 82 рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,