Сделка ОПЕК+ и подорожавшая нефть укрепили рубль

Сегодня российский рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам на фоне повышения цен на нефть после достижения договоренностей о сокращении добычи сырья членами Организации стран-экспортеров нефти и государствами, не входящими в картель (ОПЕК+). На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро – ниже 91.

К 12:48 мск биржевой курс доллара находился на уровне 73,7025, тогда как накануне был дороже 75 рублей. В то же время курс евро снизился до 90,91 рубля.

Поводом для укрепления отечественной валюты стало повышение мировых цен на нефть. Стоимость «черного золота» марки Brent поднялась до $54 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $50 за баррель. Рост котировок был обеспечен за счет новых договоренностей стран ОПЕК+ о сохранении ограничений добычи в ближайшие месяцы, и возможном постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта. При этом Саудовская Аравия добровольно снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.01.21

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