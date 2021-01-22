Евро дороже 91: рубль теряет позиции на падающей нефти

Российская национальная валюта теряет позиции на биржевых торгах в пятницу, 22 января, на фоне снижения мировых цен на нефть. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с начала января, а доллар подбирается к отметке 75 рублей, следует из данных торгов.

По состоянию на 14:21 мск единая европейская валюта подорожала до 91,24 руб., что выше курса при закрытии предыдущих торгов на 1,4 руб. Доллар к этому времени вырос на 1,01 руб., до 74,92 руб. – это на 1,03 руб. превышает стоимость последней сделки на торгах 21 января.

В пятницу, 22 января, цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 за баррель. Мартовские фьючерсы на Лондонской бирже ICE торгуются по $54,76 за баррель (-2,39%). Стоимость американской легкой нефти WTI с поставкой в марке снизилась на 2,63%, до $51,71.

Добавим, сегодня заметно падают российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи на 14:34 мск снизился до 3370 пунктов (-1,51%), РТС – до 1416 (-3,23%).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.01.21

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