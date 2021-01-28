Валютный рынок России опять трясет: евро и доллар обновили максимумы

Евро и доллар обновили максимальные значения на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 29 января. Единая европейская валюта поднялась выше 92 рублей впервые с 5 января, а курс доллара превысил отметку 76 рублей впервые с 1 декабря, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 11:31 мск, евро подорожал на 59 копеек к закрытию предыдущей сессии и торгуется по 92,43 рубля. Курс «американца» к этому времени достиг 76,39 рубля, поднявшись на 54 копейки.

Российская национальная валюта дешевеет на фоне незначительного снижения мировых цен на нефть. Мартовские фьючерсы нефтяной смеси Brent на Лондонской бирже ICE торгуются на уровне $55,5 за баррель (-0,55%). Цены на американскую легкую нефть WTI с поставкой в марте снизились на 0,66%, до $52,5 за баррель.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов допустил обвал нацвалюты России до 79 рублей за доллар на фоне дешевеющей нефти и активного подъема американской валюты на глобальном валютном рынке.

«Учитывая приближающиеся выходные, проведенные силовиками массовые обыски у сторонников и сотрудников Алексея Навального, подготовку к новым протестам, то стоит ждать ослабления рубля до 77,80 рубля, при укреплении доллара на Форекс до 79 рублей», – отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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