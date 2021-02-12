ЦБ четвертый раз подряд не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 12 февраля, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд. Напомним, на рекордно низком уровне ставка находится с 24 июля 2020 года.

Центробанк констатирует, что в декабре и январе темп роста цен «сохранялся на повышенном уровне». Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. «При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», – указывает регулятор. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне.

«Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%», – говорится в сообщении. Однако в дальнейшем, как ожидает Центробанк, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.

ЦБ также заявил, что в дальнейшем будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом «высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамики цен, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 19 марта 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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