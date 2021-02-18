Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки до 5-6%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки в течение ближайших трех лет на фоне роста инфляции. Об этом она заявила на конференции Ассоциации банков России. Напомним, годовая инфляция в январе текущего года составила 5,2%, что оказалось выше прогнозируемого уровня в 3,7-4,2%.

По словам Набиуллиной, Центробанк в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%. Сроки и темпы повышения ставки будут зависеть «от ситуации, от нашего прогноза инфляции», добавила она, передает «Прайм».

По мнению главы ЦБ, на настоящий момент проинфляционные и дезинфляционные факторы сбалансированы. Как пояснила Набиуллина, раньше регулятор полагал, что в 2021 году будут преобладать дезинфляционные риски, которые будут связаны с характером восстановления экономики после пандемии. «Мы сейчас не видим преобладания таких рисков в 2021 году», – отметила она. Глава регулятора при этом указала, что «ситуация динамичная», и поэтому ЦБ будет «каждый раз отслеживать, уточнять свое видение».

Как сообщал «Новый День», 12 февраля Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку, влияющую аа стоимость кредитов в экономике и доходность депозитов, на уровне 4,25% годовых. Регулятор сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд. На рекордно низком уровне ставка находится с 24 июля 2020 года. Регулятор смягчил денежно-кредитную политику для стимулирования экономики в условиях пандемии и введенных в связи с ней ограничений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

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