Набиуллина определила инфляционные перспективы

Инфляционный пик в России будет пройден в феврале-марте. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции, отметив, что годовая инфляция в январе-2021 составила 5,2%, что оказалось выше прогнозируемого уровня.

По оценке Набиуллиной, эта ситуация объясняется во многом переносом ослабления рубля, вклад которого в годовую динамику составил примерно 1 процентный пункт, и ростом цен на мировых товарных рынках. «Учитывая повышенные инфляционные ожидания и ограничения со стороны предложения, влияние этих факторов на цены может быть более продолжительным», – пояснила глава ЦБ.

По ее словам, на рост цен в последнее время могли повлиять не только последние колебания курса рубля, но и его весеннее ослабление.

При этом Набиуллина обратила внимание, что продовольственные цены на мировых рынках выросли из-за сокращения запасов и неблагоприятных погодных условий, при этом рост стоимости зерновых увеличивает издержки и при производстве продукции животноводства.

Кроме того, на инфляцию по-прежнему влияет группа факторов, связанных с ограничительными мерами – от нехватки рабочей силы до сбоев в поставках из-за нарушения логистических цепочек.

В итоге по оценкам ЦБ РФ годовая инфляция пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. «Это будет связано с постепенным исчерпанием упомянутых проинфляционных факторов», – уточнила Набиуллина. Прогноз годовой инфляции, таким образом, составляет 3,7% – 4,2%.

При этом Центробанк сохранил прогноз роста ВВП России на этот год на уровне 3-4%. «Мы сохраняем прогноз роста ВВП на 2021 год в 3-4%, учитывая складывающиеся позитивные тенденции, – сказала глава Банка России. – Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к концу 2022 года, как мы ранее предполагали, прежде всего из-за менее глубокого сокращения в 2020 году».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

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