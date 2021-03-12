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Пятница, 12 марта 2021, 09:34 мск

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ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков, зарегистрированных в Москве. Это «Форбанк» и банк «Современные стандарты бизнеса» (ССтБ). Обе кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов, их вкладчикам будут выплачены компенсации. Об этом сообщается на сайте регулятора. Надо отметить, что «Форбанк» и банк «ССтБ» стали первыми финансово-кредитными организациями, у которых ЦБ отобрал лицензию в 2021 году.

По информации Центробанка, по величине активов «Форбанк» занимал 221 место в банковской системе страны.

Финансовая организация лишилась лицензии в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, пояснил регулятор. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении ЦБ.

Банк «ССтБ», по данным регулятора, занимал 352 место в банковской системе РФ. У кредитной организации отозвали лицензию по тем же самым причинам, что и у «Форбанка». Деятельность банка была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, указали в ЦБ.

В обеих кредитных организациях назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

«ФорБанк» и банк «ССтБ» являются участниками системы страхования вкладов. Согласно сообщениям «Агентства по страхованию вкладов», выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта 2021 года.

Добавим, что ЦБ сегодня также отобрал лицензию у небанковской кредитной организации «Сетевая Расчетная Палата». Причиной такого решения стали нарушения банковского законодательства. Организация специализировалась «на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», сообщает регулятор.

Москва, Наталья Петрова

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