ЦБ лишил лицензии Интерпромбанк

Банк России с 16 апреля отозвали лицензию на осуществление банковских операций у московского Интерпромбанка, сообщается на сайте регулятора. Финансово-кредитная организация занимала 151 место в банковской системе страны по величине активов.

Причинами отзыва лицензии стали занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери, проведение схемных сделок с непрофильными активами, чтобы скрыть реальное финансовое положение, и нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ.

В 2020 году ликвидные активы банка снизились до критического уровня на фоне роста судебных исков к кредитной организации. «Отмеченные тенденции сопровождались оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности», – говорится в сообщении. По итогам прошлого года банк получил убыток 3,9 млрд рублей, что составило 57% от величины его капитала.

В кредитную организацию назначена временная администрация Банка Росси. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Интерпромбанк участвует в системе страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 30 апреля 2021 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Ранее сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва», зарегистрированного в Екатеринбурге.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.21

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