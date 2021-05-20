ЦБ раскрыл дизайн новой 100-рублевой банкноты

Зампред Центробанка России Михаил Алексеев раскрыл дизайн новой 100-рублевой банкноты. По его словам, на банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для незрячих людей. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешние 100 рублей, однако оттенок выбран другой. Размер новой купюры будет аналогичен нынешнему размеру.

Алексеев подчеркнул, что обновленные банкноты оригинальны и существенно отличаются от дизайна евро.

Новые сторублевки поступят в обращение в 2022 году. Следующими будут обновлены банкноты в 1000 и 5000 рублей.

Ранее в ЦБ уточнили, что на лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади объекты, центр «Зарядье», Шуховская башня, а также здание МГУ на Воробьевых горах. Банк России пока не раскрывает, какие объекты будут на обороте банкноты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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