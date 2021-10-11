Модифицированную сторублевку россияне увидят к концу 2022 года

Новую банкноту номиналом в 100 рублей россияне смогут увидеть только в конце следующего года. Дело в том, что под новые деньги нужно настроить банкоматы и другие устройства, также какое-то время в обороте будут находится и купюры старого образца, которых сейчас довольно много на руках у граждан.

Эскизный проект сторублевой купюры утвержден и планируется к выпуску в следующем году, рассказал «Известиям» зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев. Однако насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно.

«Нам потребуется приличное время – несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», – пояснил Алексеев.

По оценке регулятора, в 2023-2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026-2029 годах их доля станет весьма значительной. «В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», – сказал зампред ЦБ.

Банк России заявили о модернизации всех бумажных денег в период с 2022 по 2025 год. Первой в обороте появится новая сторублевка. На лицевой стороне банкноты будут изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ. Модифицированные купюры будут немного отличаться по цвету от предшественниц.

По словам экспертов, на «подгонку» оборудования, чтобы у банков и граждан не возникало проблем с новой сторублевкой, потребуется несколько месяцев. Напомним, сложности неоднократно возникали при введении в оборот купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Тогда у граждан были проблемы при расчетах в магазинах, проведении операций в банкоматах и даже в отделениях некоторых банков. Более того, люди были вынуждены объясняться с правоохранителями из-за недонастроенного расчетно-кассового оборудования.

Москва, Зоя Осколкова

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