Аналитики Moody's предупредили о риске отключения России от платежных систем

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3. В числе рисков аналитики назвали подверженность политическим рискам, в том числе санкциям, а также отключение РФ от международных платежных систем.

Как следует из доклада Moody's, который цитирует газета «Коммерсантъ», восприимчивость России к политическим рискам и, в частности, к постоянному риску новых санкций обусловлена геополитической напряженностью в отношениях с Украиной, а также обвинениями России во вмешательстве в выборы за рубежом, применении химоружия и причастности к кибертакам. Эксперты считают, что «продолжающаяся напряженность» между Россией и США с Евросоюзом «оставляет открытой возможность для введения новых ограничений». В частности, агентство допускает отключение России от международных платежных систем. Постоянная угроза новых санкций, как отмечают аналитики, продолжит ограничивать инвестиционные перспективы России и оказывать давление на ее «финансовую гибкость» и потенциал роста экономики.

«Введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые нанесут существенный ущерб российской экономике или государственным финансам и, следовательно, ограничат способность страны рефинансировать свой долг, создает риск для кредитного профиля РФ… Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность ограничения доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность насчет санкций, влияя на экономические и политические решения», – отмечается в пресс-релизе.

Как считает агентство, в среднесрочной перспективе темпы роста ВВП России «останутся в нижней половине диапазона 1,5-2%». Также низким будет прирост инвестиций, что в Moody's объясняют «институциональными ограничениями»: по мнению аналитиков, России не удается соблюдать верховенство закона и «взять под контроль» коррупцию. Помимо этого, сохраняется давление на бизнес, а «непредсказуемый характер» западных санкций ограничивает доступ к иностранному капиталу, что препятствует усилиям властей по диверсификации российского экспорта и госдоходов.

Комментируя выводы Moody's, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России может свидетельствовать «об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронакризиса». Он отметил, что аналогичные решения по кредитному рейтингу РФ ранее приняли еще два международных агентства – Fitch и Standard & Poor's (S&P).

По словам министра, с начала 2020 года «лишь несколько государств «большой двадцатки», включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним». «На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади, и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств», – пояснил Силуанов.

Как сообщалось, в апреле Европарламент предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT (в случае, если не прекратится эскалация конфликта на юго-востоке Украины). Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Брюссель не уполномочен принимать подобные решения. Центробанк РФ считает, что пока риск отключения страны от SWIFT отсутствует. Тем не менее, МИД России регулярно заявляет о реальности такой угрозы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.06.21

Приватизация России продолжится: Путин высказался за дальнейшую распродажу госсобственности. / Путин призвал отменить налоговую отчетность для малого бизнеса. / Путин решил продлить льготную ипотеку еще на год. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»