Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 6,75%. Подобное решение принято Центробанком в пятый раз подряд за текущий год.

Регулятор объяснил свое решение стабилизацией экономики в России и возвращением ее на допандемийный уровень. В таких условиях повышение ключевой ставки должно сыграть на понижение инфляции.

«Повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», – говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 6 сентября составила 6,74%. Регулятор прогнозировал этот показатель на уровне 4% и ожидает его снижения в четвертом квартале текущего года. В 2022 году прогнозируется инфляция на уровне 4,0-4,5%.

Регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки, если ситуация будет развиваться «по базовому сценарию». Решения могут быть приняты уже на ближайших заседаниях совета директоров.

В Центробанке надеются, что повышение ставки сделает депозиты более привлекательными для россиян. Так, ожидая решение Банка, россияне перестали массово забирать деньги со срочных рублевых вкладов. В то же время количество взятых потребительских кредитов продолжает расти.

Напомним, в конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышения ключевой ставки не будет, если рост инфляции приостановится. В противном случае повышение может насчитывать не 25 базисных пунктов, а 50 или даже 100.

Как сообщал «Новый День», в марте 2021 года Центробанк повысил ключевую ставку впервые за два года, с 4,25% до 4,5%. Вслед за этим было еще три повышения в апреле, июне и конце июля. Июльский скачок стал самым заметным: сразу на 100 базисных пунктов – впервые с декабря 2014 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

«Продолжит рост минимум полгода»: Банк России спровоцировал повышение кредитных ставок до 5-летнего максимума. / К концу дня цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд. / Российские АЗС может ожидать череда банкротств. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»