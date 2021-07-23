Глава Банка России назвала условия для неповышения ключевой ставки

Банк России готов отказаться от повышения ключевой ставки, если в стране приостановится рост инфляции и будет наблюдаться устойчивое снижение инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге.

По ее словам, сегодняшнее повышение ставки может стать последним в нынешнем цикле. «Условия, при которых это (повышение ставки) действительно может стать последним с целью ужесточения политики – это снижение устойчивых факторов компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», – пояснила она, отметив при этом, что ситуация пока неопределенная.

Набиуллина уточнила, что Совет директоров ЦБ не рассматривал вариант повышения ставки на 25 базисных пунктов «с учетом тех тенденций в инфляции, инфляционных ожиданий и нашего прогноза по инфляции». «Мы рассматривали варианты 50, 75 и 100», – сказала она.

Как сообщал «Новый День» ранее, сегодня Совет директоров Банка России по итогам заседания повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 6,5% годовых. Это четвертое в текущем году повышение ставки: 11 июня ее подняли на 50 б. п., до 5,5% годовых, 23 апреля – также на 50 б. п., до 5%, а 9 марта – на 25 б. п., до 4,5%. Сегодняшнее повышение ключевой ставки – самое резкое с декабря 2014 года.

Как считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, решение Банка России резко повысить ключевую ставку спровоцирует рост ставок по депозитам и кредитам в течение ближайших двух месяцев, что приведет к подорожанию ипотеки.

Согласно оценкам экспертов, нужно ожидать повышения процентов по банковским вкладам на 0,3 – 0,7 пункта, по кредитам на 1 – 3 и более пункта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.07.21

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