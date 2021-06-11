Банк России снова резко поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта – до 5,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это третье в текущем году повышение ставки: 23 апреля ее подняли также на 50 б. п., а 19 марта – на 25 б. п. В итоге ключевая ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Решение о повышении ключевой ставки приведет к дальнейшему росту кредитно-депозитных ставок. «Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», – отмечает ЦБ.

Центробанк констатировал, что «российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее», но «инфляция складывается выше прогноза Банка России».

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», – указывает регулятор. Более того, «на краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках», отмечается в сообщении. «С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных», – подчеркивает ЦБ.

В связи с этим регулятор предупреждает, что повышенное инфляционное давление «в условиях завершающегося восстановления экономики» может привести «к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». Такой сценарий заставляет ЦБ вновь задуматься об ужесточении монетарной политики. «Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – отметил регулятор.

По данным Банка России, в мае годовая инфляция выросла до 6,0% после 5,5% в апреле. По оценкам на 7 июня, годовая инфляция увеличилась до 6,15%.

ЦБ прогнозирует, что в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели во второй половине 2022 года и дальше будет находиться вблизи 4%.

По мнению регулятора, экономическая активность в России восстанавливается быстрее его ожиданий, а потребительская активность «в целом достигла уровней до начала пандемии». «Продолжается активное восстановление сектора услуг населению. Выпуск в большинстве отраслей экономики, по оценкам Банка России, превысил докризисные уровни», – указывает Центробанк. В этой связи регулятор ожидает возвращение российской экономики к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по уровню ключевой ставки намечено на 23 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.06.21

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