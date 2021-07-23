Банк России решился на максимальное с 2014 года повышение ключевой ставки

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 23 июля, повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 6,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Надо отметить, что это четвертое в текущем году повышение ставки: 11 июня ее подняли на 50 б. п., до 5,5% годовых, 23 апреля – также на 50 б. п., до 5%, а 9 марта – на 25 б. п., до 4,5%. Сегодняшнее повышение ключевой ставки – самое резкое с декабря 2014 года.

По мнению ЦБ, во втором квартале 2021 года отечественная экономика достигла допандемического уровня. При этом, как подчеркнул регулятор, «вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска».

Более того, указал Центробанк, «с учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных», что может привести «к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». «Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», – пояснил регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году составит 5,7-6,2%, а в 2022 году снизится до 4,0-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Регулятор ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 4,0-4,5%. В 2022-2023 годах российская экономика будет расти на 2,0-3,0% ежегодно, прогнозирует ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 10 сентября 2021 года.

Напомним, в конце июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ уже в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25-1 процентный пункт. Она отметила, что своим июньским решением регулятор «просигнализировал рынку, что повышение ставки в будущем необходимо».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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