Глава ЦБ – о новом повышении ключевой ставки и судьбе доллара: «Будем действовать сбалансированно»

Центробанк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки с текущего уровня в 5,5% годовых на 0,25-1 процентный пункт. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg.

«Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», – сказала руководитель Банка России, напомнив, что на заседании в июне регулятор «просигнализировали рынку, что повышение ставки в будущем необходимо». Шаг повышения будет обсуждать на июльском заседании, добавила она.

Набиуллина сообщила также, что Банк России хотел бы иметь сбалансированный подход к повышению ключевой ставки: действовать быстро для предотвращения накопления инфляционных рисков, но при этом осуществлять предсказуемые для рынка шаги.

«Резкий рост ключевой ставки может создать сложности для финансового рынка, для адаптации к новому уровню ключевой ставки», – отметила глава ЦБ (цитата по «Прайм»), добавив, что регулятор «будет калибровать свои шаги».

Кроме того, Набиуллина заявила, что доллар США останется частью международных резервов России, напомнив, что регулятор проводит политику по снижению зависимости экономики от иностранных валют. Глава Банка России при этом подчеркнула, что Центробанк в этом вопросе учитывает не только экономические факторы, доходность резервов, ликвидность, но и возникающие геополитические риски.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния за месяц полностью избавится от доллара, который сейчас составляет в структуре ФНБ 35%. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня – до 40% и 30% соответственно и появится золото – 20%.

Напомним, Совет директоров Банка России на заседании 16 июня повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта – до 5,5% годовых. Это третье в текущем году повышение ставки: 23 апреля ее подняли также на 50 б. п., а 19 марта – на 25 б. п. В итоге ключевая ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.06.21

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