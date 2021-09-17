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Пятница, 17 сентября 2021, 10:30 мск

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ЦБ отобрал лицензию у «Платина» за незаконные операции

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Платина», сообщается на сайте регулятора. По величине банковских активов кредитная организация занимала 246 место в отечественной банковской системе.

Причинами для отзыва лицензии стали нарушения федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Кроме того, как указал ЦБ, банк уличен в проведении в значительных объемах «непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Платина» участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчики получат страховые возмещения. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 1 октября 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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