Кудрин: мировая экономика потеряла триллионы долларов за пандемию

Глобальная экономика лишилась около десяти триллионов долларов за время пандемии коронавируса. И основные потери пришлись на местные финансы, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Потери мировой экономики от пандемии составляют от четырех до десяти триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», – сказал Кудрин на Международном муниципальном форуме стран БРИКС.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что проблемы были не только финансовыми, но и организационными. Пандемия показала, что системы здравоохранения и социальной защиты не были готовы к потрясениям в подобном масштабе.

«Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях – выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», – цитирует Кудрина «Вести.ру».

Ранее Счетная палата заявила, что благосостояние россиян в 2020 году находилось на уровне 2010-2011 годов и не достигло даже уровня до кризиса 2014 года. Пандемия привела к закрытию порядка 10% предприятий, более 70% компаний – к финансовым потерям.

Как сообщал «Новый День», генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны к диалогу в преддверии «крупнейшего каскада кризисов в нашей жизни». Помимо экономических трудностей он упомянул разницу в вакцинации жителей развивающихся и развитых стран, изменения климата, соперничество США и Китая.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.11.21

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