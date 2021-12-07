Bloomberg: США могут нацелить новые санкции на конвертацию рубля

Новые антироссийские санкции могут ограничить конвертацию рубля в доллары США и другую иностранную валюту. Америка и ее союзники в Европе обсуждают новый пакет ограничений, пишет Bloomberg.

Подобные санкции ударят по кредитным организациям в России и Фонду прямых инвестиций, но не так сильно затронут граждан. Поэтому политики считают их лучшей альтернативой отключению России от системы денежных платежей SWIFT, которая коснется напрямую россиян.

«Это один из возможных вариантов, которые президент США Джо Байден может озвучить во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт», – пишет издание.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена намечены на 18:00 часов по московскому времени. Общение пройдет в формате онлайн-конференции по закрытой линии.

Ранее Владимир Путин отмечал, что США подрывают преимущества доллара как мировой резервной валюты, когда используют свою валюту в качестве инструмента для санкций. Даже союзники Вашингтона частично отказываются от долларов в своих резервах, поскольку Америка препятствует расчетам в долларах за санкционную продукцию.

Россия уже больше года снижает долю расчетов за экспорт в долларах. В конце 2020 года доля расчетов в американской валюте уменьшилась на половину, что стало рекордным для России. А по оружейным сделкам РФ и Индия в 2021 году полностью отказались от расчета в долларах. Сумма называется в этой валюте по традиции, но плата производится в рублях и рупиях.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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