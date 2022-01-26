Лавров отметил резкое уменьшение долларового резерва России

Россия активно сокращает долю валютного резерва в долларах США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Доверие к этой валюте подорвано, особенно на фоне угрозы новых санкций.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», – сказал Лавров. Сейчас доллары составляют около трети валютного запаса России, примерно такова же доля евро.

Трансляция правительственного часа с участием Сергея Лаврова велась на сайте Госдумы РФ.

Как сообщал «Новый День», объем золотовалютных резервов России вырос до 626,2 млрд долларов. Только за неделю запасы выросли на 4,1 млрд долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что используя доллар как инструмент для санкций, США подрывают его преимущества как мировой резервной валюты. Эксперты спрогнозировали, что в течение 20-50 лет доллар лишится этой позиции, и его место займет китайский юань.

Москва, Наталья Рязанова

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