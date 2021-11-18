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Четверг, 18 ноября 2021, 17:47 мск

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Золотовалютные резервы России побили исторический рекорд

Банк России отчитался об рекордном росте золотовалютных резервов. Согласно данным регулятора, их объем достиг отметки $626,2 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов США, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», – уточнил Банк России.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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