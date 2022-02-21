Эхо обострения в Донбассе: новый обвал на рынке акций России и падение рубля

Российский рынок акций сегодня переживает новый обвал. Лихорадит и валютный рынок: Центробанк России заметно повысил официальные курсы валют на 22 февраля. Доллар и евро выросли более чем на 1 рубль.

Установленный ЦБ на вторник официальный курс доллара к рублю составил 76,7671 рубля, что на 100,52 копейки больше предыдущего значения. Курс евро вырос на 1,18 рубля, до 87,3379 рубля.

На утренних торгах в понедельник курс доллара подскакивал почти до 77,7 рубля, а курс евро приближался к отметке 88,3 рубля. Сейчас «американец» торгуется на уровне 77,50 рубля, евро – на уровне 88 рублей.

Также падает российский рынок акций. Индекс Мосбиржи сегодня впервые с 24 января опустился ниже 3200 пунктов. По состоянию на 14:20 мск, индекс Мосбиржи падает на 6,7%, до 3165,79 пункта, индекс РТС – на 7,42%, до 1288,03 пункта. Дешевеют практические все «голубые фишки». Сильнее всего снижается стоимость акций Сбербанка (-7,61%), VK (-10,55%), «Яндекса (-5,82%), Газпрома (-4,85%), Лукойла (-4,67%).

Рубль и фондовый рынок РФ падают после заявлений властей ДНР и ЛНР об усилившихся в понедельник артобстрелах территории непризнанных республик Донбасса со стороны украинских силовиков, что, по их мнению, говорит о начале реализации плана по нападению на ЛДНР. Вниз тянет рынки и сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне непрекращающихся обвинений Запада в адрес Москвы о подготовке «вторжения» на Украину.

По оценке главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, обстановка в республике стала критической. Он призвал всех мужчин явиться в военкоматы и «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества». Как отметил руководитель ДНР, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Есть потери среди мирных жителей и военных. Обострилась ситуация на Мариупольском направлении – сейчас идет бой у границы с Российской Федерацией, добавил он. Кроме того, по его словам, в городах и населенных пунктах ДНР активизировались украинские диверсионные группы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в свою очередь сегодня заявил на брифинге, что украинские власти не могут вести военные действия против жителей неподконтрольных Киеву территорий. «Наше задание очень простое: мирным путем вернуть «временно оккупированные территории». Мы не можем вести военных действий против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы дипломатическим путем разрешились все вопросы», – заявил Данилов. Отвечая на вопрос о причастности ВСУ к обстрелу объекта погранслужбы в Ростовской области, он заявил, что украинская армия не ведет обстрелов Донбасса. По его словам, украинские силовики могут открыть ответный огонь «только в случае, если есть угроза жизни нашим военнослужащим».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»