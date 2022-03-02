Сбербанк уйдет с европейского рынка

Руководство Сбербанка приняло решение вывести банк с европейского рынка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Причиной назван отток активов из дочерних банков и изменение политики Банка России.

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центробанка Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», – говорится в заявлении.

В Сбербанке заверили, что у дочерних организаций достаточно активов и капитала для выплат европейским вкладчикам.

Напомним, Сбербанк попал под экономические санкции западных стран после начала военной операции России на Украине. В конце февраля Европейский центральный банк предупредил о вероятном банкротстве Sberbank Europe AG, чей контрольный пакет акций принадлежит российскому Сбербанку.

В тот же день Национальный банк Чехии запустил процедуру отзыва лицензии у «дочки» Сбербанка – Sberbank CZ из-за массового оттока клиентов. 1 марта Sberbank Srbija перешел под контроль сербского банка AIK Banka после завершения покупки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»