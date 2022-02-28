Чешский регулятор начал отзыв лицензии у Sberbank CZ

Национальный банк Чехии запустил процедуру отзыва лицензии у «дочки» Сбербанка – Sberbank CZ. Банку запретили принимать новые депозиты и оформлять займы, пишет Novinky.cz.

Официально поводом стал отток клиентов, массово закрывающих счета, из-за нестабильной геополитической обстановки.

«Чешский национальный банк предпринял шаги по отзыву лицензии у Sberbank cz. Это связано с ухудшением положения банка. Введен запрет на распоряжение активами и обязательствами, включая новое кредитование и привлечение депозитов», – говорится в заявлении регулятора.

В Нацбанке Чехии отметили, что оставшимся клиентам возместят недоступные депозиты за счет страховки.

Ранее Сбербанк отказался помогать своей чешской «дочке» с ликвидностью. Отделения Sberbank CZ были закрыты 25 февраля по соображениям безопасности и утром 28-го не возобновили работу. Европейский центральный банк спрогнозировал банкротство Sberbank Europe AG вместе с филиалами в Хорватии и Словении.

Как сообщал «Новый День», в ответ на военную операцию России на Украине Евросоюз согласовал пакет санкций против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний. Ограничения должны ускорить инфляцию и ударить по российской промышленности.

Прага, Наталья Рязанова

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