Сербская «дочка» Сбербанка перешла под контроль AIK Banka

Sberbank Srbija, входивший в группу Sberbank Europe AG, перешел под контроль сербского банка AIK Banka после завершения сделки о его покупке. Как сообщила пресс-служба кредитного учреждения, AIK Banka получил согласие Национального банка и ответственных регуляторов и выполнил все условия по приобретению «дочки» Сбербанка.

По итогам сделки AIK Banka увеличит свое присутствие на сербском рынке на 9%, заняв шестое место в стране, а актив банка в регионе составит 4 млрд евро, передает «Балканист.ру».

О том, что Sberbank Europe намерен продать свои филиалы в Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии и Венгрии крупному холдингу MK Group сербского миллиардера Миодрага Костича, стало известно в ноябре 2021 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»