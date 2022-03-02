Рубль вернулся к резкому падению, евро взлетел выше 119 рублей

Рубль резко упал на торгах на «Московской бирже» после утренней коррекции. Доллар превысил 105 рублей, а евро стал дороже 119 рублей, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 11:02 мск, «американец» торговался на отметке 105,36 рубля, подорожав на 4,13 рубля, евро продавался на уровне 119,83 рубля (+7,34 рубля).

Таким образом, доллар оказался почти на 14 рублей выше уровня официального курса, установленного ЦБ на 2 марта (91,7457 рубля), а евро – почти на 17 рублей выше официального курса (102,911 рубля).

В первые минуты сегодняшних торгов доллар падал более чем на 4 рубля, приближаясь к отметке 97 рубля, евро потерял почти 5 рубля, подешевев до 107,5 рубля.

Напомним, новый исторический максимум доллара и евро был достигнут на торгах в понедельник, 28 февраля, – 109,19 рубля и 122 рубля соответственно.

Москва, Наталья Петрова

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