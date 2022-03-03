ЦБ поднял курсы доллара и евро почти на 10 рублей

Банк России почти на 10 рублей повысил официальные курсы американской и европейской валюты на четверг, 4 марта.
Согласно данным регулятора, курс доллара составит 111,7564 рубля, прибавив 8,5 рубля, курс евро – 124,0161 (+9 руб. 46 коп.).
Сегодня на торгах на «Московской бирже» доллар и евро достигли новых исторический максимумов. «Американец» торговался на уровне 118,15 рубля, а евро – 124,75.
В настоящее время американская валюта продается на уровне 117,2 рубля, европейская – 123,22 рубля.
Рубль переживает обвал после решения президента РФ Владимира Путина начать военную операцию на Украине, что вызвало жесткое санкционное давление на Россию со стороны стран Запада.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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