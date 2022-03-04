Падение рубля: биржевой курс евро достиг исторического максимума

Рубль в начале торгов в четверг резко упал, евро обновил исторический максимум к нацвалюте России, следует из данных «Московской биржи». Доллар поднимался выше 115 рублей, европейская валюта вплотную приблизился к отметке 126 рублей.

По состоянию на 10:09 мск, «американец» торговался на уровне 115 рублей, прибавив 8,99 рубля. На максимуме курс доллара поднимался до 116 рублей. К этому времени евро достиг отметки 125,96 рубля, подорожав на 8,36 рубля, – это максимальное значение за всю историю.

Позднее рубль немного отыграл потери к американской валюте: на 11:04 мск, доллар снизился до 107 рублей, евро – до 122 рубля.

Добавим, что торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта по решению Банка России проводиться не будут, а 6 марта – общероссийский выходной день, торгов в этот день также не будет. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Напомним, торги на фондовом рынке России не проводятся с понедельника, 28 февраля, после обвального падения биржевых индексов и акций в конце прошлой недели на фоне российской военной операции на Украине и ужесточения антироссийских санкций со стороны стран Запада.

Москва, Наталья Петрова

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