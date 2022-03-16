В США хотят ввести санкции против всех российских банков

Сенаторы США готовят резолюцию о введении санкций против всех российских банков, в том числе, против Газпромбанка. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По замыслу сенаторов, такие рестрикции должны лишить Россию возможности получать прибыль от продажи энергоносителей. Кроме того, такая мера будет мешать другим странам вести бизнес с Россией.

Авторы инициативы – сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн. Их резолюция предполагает введение санкций против всех российских банков. Принятие документа будет означать поддержку американским сенатом введения рестрикций против всех кредитных организаций России, включая Газпромбанк, отмечает издание.

«Китай сможет купить нефть, но не сможет за нее заплатить», – полагает Блюменталь.

Напомним, масштабное санкционное давление на России со стороны Запада в ответ на военную операцию против милитаризации Украины затронуло в том числе банковский сектор страны. В санкционные списки с разного рода ограничительными мерами попали ВТБ, Сбербанк, «Открытие», Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк и другие кредитные организации. США при этом отказались вводить санкции против Газпромбанка – об этом Вашингтон просили власти ЕС с целью сохранить возможность проводить платежи за поставки российского газа.

Вашингтон, Наталья Петрова

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