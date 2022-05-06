Биржевые курсы доллара и евро резко взлетели

Курсы доллара и евро резко выросли на торгах в пятницу, 6 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. «Американец» прибавил более 2 рублей, единая европейская валюта взлетела более чем на 3 рубля.

По состоянию на 15:15 мск, доллар торговался на отметке 69,57 рубля, что 2,57 рубля выше показателя закрытия предыдущих торгов. В моменте американская валюта поднималась до 70,25 рубля. Евро к этому времени достиг отметки 73,62 рубля, прибавив 3,47 рубля. На максимуме стоимость европейской валюты поднималась до 74,17 рубля.

Индекс Мосбиржи на фоне укрепления основных мировых валют опустился на 0,82%, а индекс РТС потерял 3,13%.

Напомним, на этой неделе курс доллара опускался ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро падал ниже 71 рубля – это также двухлетний минимум.

Москва, Наталья Петрова

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