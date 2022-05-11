Правительство Украины разрешило Киеву распоряжаться российскими активами

Кабинет министров Украины утвердил документ, передавший российские активы в национальный инвестиционный фонд. Киев продолжит добиваться, чтобы ему передали захваченные российские активы из других стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд», – написал политик в своем Telegram-канале.

1 апреля Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех поддержавших проведение военной спецоперации. В частности, Генпрокуратура Украины забрала около 99 тыс. долларов у дочернего предприятия российской госкорпорации «Росатом».

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять законы для упрощения процедуры использования активов «российских олигархов» для оказания помощи киевскому режиму. Палата представителей одобрила законопроект, дающий президенту право использовать часть попавших под санкции активов РФ для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал грабежом действия США и Евросоюза по захвату российских активов. Он сравнил нарушение права собственности с традициями Дикого Запада.

Киев, Наталья Рязанова

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