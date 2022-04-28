Байден решил помочь Киеву санкционными активами «российских олигархов»

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с предложением принять необходимые законы, которые упростят процедуру использования конфискованных в результате санкций активов «российских олигархов» для оказания помощи киевскому режиму. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении администрации американского Белого дома.

В сообщении говорится, что предложения президента «дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность» за украинский кризис. Они предусматривают финансирование помощи Украине из конфискованных активов. Предполагается, что решение об их использовании будут принимать совместно Госдеп, Минюст и Минфин США.

Белый дом также сообщает, что предложение Байдена позволит США создать «более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности подпавших под санкции российских олигархов».

Накануне Палата представителей Конгресс США уже одобрила законопроект, который дает Байдену возможность использовать часть попавших под санкции активов РФ для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву. Комментируя это решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа такие инициативы США. Российский сенатор Андрей Клишас со своей стороны предложил конфисковывать активы недружественных государств.

Как сообщал «Новый День», власти Украины рассчитывают получить в распоряжение заблокированные в конце февраля активы и резервы Центробанка РФ.

Вашингтон, Мария Соколова

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