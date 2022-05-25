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Среда, 25 мая 2022, 13:34 мск

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Объявившая об уходе из России система денежных переводов продолжает работу

Система денежных переводов Paysend, которая раньше объявила об уходе из России, продолжает работу. При этом конкуренция на российском рынке значительно снизилась, а объем операций между РФ и Китаем (направление, которое активно развивается компанией) продолжает расти.

Система Paysend решила остаться в России, предлагая перевод средств за рубеж, сообщили газете «Коммерсант» участники платежного рынка. В начале марта компания официально объявила, что покидает страну, почти одновременно с Western Union (WU), Visa и Mastercard.

Между тем, несмотря на заявление об остановке обслуживания в России, система продолжает его. Как сообщается на русскоязычном сайте, для отправки средств доступны 49 стран, для получения – 90. В РФ Paysend работает через НКО «Платежи и расчеты», у которой есть действующая лицензия ЦБ.

По мнению экспертов, в текущих условиях востребованность сервиса Paysend среди россиян усилилась. В такой ситуации нормальный бизнес-подход состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. А заявления остаются заявлениями.

Кроме того, в связи с уходом WU и ослаблением позиций Сбербанка в сегменте денежных переводов на отдельных направлениях у Paysend просто не осталось серьезных конкурентов. Компания, в частности, стала одним из крупнейших игроков в переводе средств в Китай. По неофициальным экспертным оценкам, объем таких переводов только физлиц составлял даже до введения санкций, ограничивших импорт из западных стран, около 1 млрд долларов в год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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