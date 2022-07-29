Июльские максимумы: евро и доллар усилили рост к рублю

Рубль заметно снижается в ходе пятничных торгов на Московской бирже. Евро превысил отметку 63 рубля впервые с 8 июля, а доллар поднимался выше 62 рублей – впервые с 11 июля, следует из данных биржевых торгов.

Единая европейская валюта на максимуме продавалась по 63,71 рубля, доллар – по 62,27 рубля. Евро прибавил почти два рубля, «американец» – почти 1,5 рубля.

По состоянию на 14:56 мск, обе валюты немного просели. Евро торговался на отметке 62,88 рубля, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. К этому времени курс доллара опустился до 61,66 рубля (+84 копейки к закрытию).

Как отметили в «БКС Экспресс», рубль дешевеет с 21 июля, все ближе подбираясь к июльским минимумам. «Налоговый период прошел, средства экспортеров под перечисление акционерам дивидендов уже конвертированы, рублевые ставки снизились, а значит этих факторов поддержки рубля уже нет», – пояснили аналитики.

В то же время аналитик «Финам» Андрей Маслов допустил откат евро и доллара ниже уровней в 60 рублей на фоне разворачивающейся рецессии в США и газового кризиса в ЕС. Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале текущего года снизился на 0,9% в годовом выражении после снижения на 1,6% в предыдущем квартале. «Это оказалось значительно ниже прогноза роста от аналитиков на 0,5%. Таким образом, данные по ВВП указали на дальнейший спад и усилили опасения относительно рецессии в США», – отметил эксперт (цитата по «Прайм»). На этих данных доллар продолжает слабеть по отношению к евро.

Ранее в правительстве России неоднократно заявляли, что занимаются проблемой укрепления рубля в круглосуточном режиме, поскольку завышенный курс нацвалюты может негативно отразиться на пополняемости бюджета и уже отрицательно сказывается на рентабельности экспортоориентированных компаний.

Москва, Наталья Петрова

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