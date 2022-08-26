Криптомошенники начали открывать офисы в России

В России наблюдается тенденция перехода мошенников, специализирующихся на криптовалюте, из Сети в офлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Организаторы финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими, начали открывать офисы, пишут «Известия». Как уточнили в ЦБ РФ, пока процент таких схем не велик.

«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних», – пояснила пресс-служба регулятора.

Злоумышленники предлагают гражданам посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый ресурс. Кроме того, аферисты утверждают, что у них якобы есть специальные серверы с выходом на международные торговые площадки, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ».

«Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах», – отметили в Центробанке.

По словам экспертов, возвращение криптомошенников в офлайн говорит о том, что они ожидают значительного увеличения потока потенциальных жертв. Они рассчитывают на интерес со стороны граждан на фоне блокировки иностранных активов, а также возможного запрета на вложения в зарубежные активы для неквалифицированных инвесторов.

Москва, Зоя Осколкова

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