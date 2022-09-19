В Евросоюзе допустили введение санкций против платежной системы «Мир»

В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил официальный представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

«Дискуссии по вопросу санкций против системы «Мир» ведутся, но носят закрытый характер», – сказал дипломат в интервью газете «Известия». Он допустил введение ограничений против российской платежной системы, если Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине. «Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны», – отметил Стано.

При этом, подчеркнул он, Турция не должна «предлагать России решения для обхода существующих санкций ЕС». «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении», – добавил Стано.

Между тем, как заявили изданию в близкой к президенту Турции партии «Ватан», страна продолжит использовать систему «Мир», поскольку это важно для страны, как в сфере туризма, так и в деловых отношениях с Россией. Однако из-за боязни санкций крупные банки могут отказаться от «Мира», не исключили опрошенные газетой эксперты. В этом случае, по их прогнозу, на место крупных банков придут более мелкие финансово-кредитные организации.

На прошлой неделе США ввели санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева. НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список внесены не были.

Вместе с тем, Вашингтон предостерег финансовые организации других стран от сотрудничества с платежной системой «Мир». По мнению американского Минфина, она может использоваться для обхода санкций.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, несколько государств в последнее время говорят о готовности начать сотрудничество, среди них – Куба, Иран, Нигерия, Таиланд, Египет, Никарагуа, Эфиопия, Малайзия. На прошлой неделе стало известно, что Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность внедрения системы «Мир».

Москва, Наталья Петрова

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