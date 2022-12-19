Рубль стремительно идет вниз: евро превысил 70 рублей, доллар – 66

Рубль на торгах в понедельник продолжает сдавать позиции. Курс евро поднялся выше отметки 70 рублей впервые с 27 мая, доллар превысил 66 рублей впервые с 30 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:09 мск, единая европейская валюта торговалась на уровне 70,50 рубля, прибавив 1,4 рубля. Доллар к этому времени вырос на 1,55 рубля, до 66,20 рубля. Курс юаня прибавил 19 копеек и торговался на уровне 9,47 рубля.

«Одним из негативных драйверов выступает слабость нефти: после стартового рывка вверх нефтяные цены перешли к поступательному снижению. Правда, к текущему моменту произошел сильный отскок, но рубль не реагирует на какие-либо позитивные сигналы», – комментирует ситуацию на российском валютном рынке инвесткомпания «БКС Мир инвестиций». Однако ключевой фактор состоит в том, что профицит внешней торговли уходит от рекордных показателей: сырьевой экспорт уменьшается из-за санкционного давления и снижения мировых цен на нефть, а импорт растет, отмечают эксперты. Потенциал ослабления нацвалюты не исчерпан, полагают аналитики.

Надо отметить, что стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE сегодня утром падала до $78,64 за баррель. На 12:27 мск Brent торговалась на уровне $80 за баррель.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 19 декабря, составляет 64,6078 рубля, евро – 68,7798 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»