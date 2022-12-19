Биржевой курс евро превысил 72 рублей, доллар взлетел выше 68

Рубль продолжает заметно дешеветь на торгах на Московской бирже в понедельник, 19 декабря. Курс евро превысил 72 рубля, достигнув очередного максимума с мая, следует из данных торговой площадки. Доллар США поднялся выше отметки 68 рублей.

По состоянию на 15:48 мск, курс евро поднялся на 2,97 рубля, до 72,07 рубля. «Американец» к этому времени торговался на уровне 68,08 рубля, взлетев на 3,43 рубля. В моменте доллар подскакивал до 68,11 рубля, а евро – до 72,19 рубля.

Рубль стремительно слабеет к доллару и евро в понедельник после введения нового пакета антироссийских санкций и в ожидании новостей о ценовом потолке на российский газ, который сегодня будут обсуждать министры энергетики стран-членов ЕС, указывают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». В случае согласования механизм заработает с 1 января 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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