Нацвалюта РФ продолжила слабеть: евро подскакивал выше 74 рублей, доллар – выше 69

Рубль продолжил падение к доллару и евро на торгах на Московской бирже во вторник, 20 декабря. Курс единой европейской валюты поднимался выше 74 рублей, а доллар подскочил выше 69 рублей. Обе валюты достигли максимальных значений с 10-11 мая текущего года.

На 10:22 мск евро достиг 74,02 рубля. Доллар, по состоянию на 10:15 мск, торговался по 69,55 рубля. Это максимумы сегодняшней торговой сессии.

Позже рубль немного отыграл позиции. По состоянию на 10:59 мск, биржевой курс евро снизился до 73,17 рубля (+1,07 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), а доллар торговался на отметке 68,86 рубля (+1,14 рубля).

Добавим, что биржевые индексы также в красной зоне. Так, индекс МосБиржи за первую минуту торгов обвалился на 2,19% и составил 2083,27 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск рухнул на 2,74%, до 964,25 пункта.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль продолжил заметно дешеветь второй день подряд, поскольку участники торгов отыгрывают ожидаемое снижение нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса России. 19 декабря страны ЕС договорились об установлении лимита цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля. Напомним, с 5 декабря вступил в действие ценовой потолок на российскую нефть.

Аналитики также связывают дополнительный спрос на валюту с сезонным фактором – население активизировало покупку долларов и евро перед новогодними каникулами.

Накануне Банк России по итогам биржевых торгов почти на два рубля повысил официальные курсы доллара и евро на 20 декабря. Официальный курс доллара установлен на уровне 66,3474 рубля, евро стоит 70,6196 рубля.

Москва, Наталья Петрова

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