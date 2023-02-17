Рубль продолжает падать: доллар – выше 75, евро дороже 80

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже поднялся выше 75 рублей – впервые с апреля прошлого года, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро превысил 80 рублей.

По состоянию на 9:14 мск «американец» торгуется по 75,20 рубля, что на 35 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Европейская валюта растет на 10 копеек, до 80,05 рублей.

На максимуме доллар достигал 75,24 рублей, евро – 80,13 рубля.

Курс юаня в то же время почти не изменился к показателю вчерашнего закрытия и торгуется по 10,9 рубля.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, основным фактором давления на рубль остается «сокращение притока валютной выручки из-за слабости нефтяного рынка, введенных санкций и дефицита бюджета». Эксперт отметил, что к концу февраля ожидаются продажи валютной выручки для уплаты налогов, что может помочь рублю, передает «Прайм».

По оценке Банка России, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ в январе снизился на 6,7% по сравнению с декабрем 2022 года. Реальный курс рубля к доллару США в январе упал на 4,5%, к евро – на 6,8%.

Москва, Наталья Петрова

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