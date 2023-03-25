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Суббота, 25 марта 2023, 17:07 мск

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Брюссель рассчитывает заработать на «замороженных» российских активах

Фото: пресс-служба ЕС

Брюссель планирует получить доход от вложения замороженных в Евросоюзе активов, принадлежащих Банку России, пишет издание Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Как отмечается в публикации, ЕС считает, что около двух третей от $300 млрд замороженных резервов ЦБ РФ находятся именно в Евросоюзе. В частности, 191 млрд евро оказались в Бельгии, а 21 млрд евро – в другой неназванной стране Евросоюза. Вложение этих средств в высоколиквидные активы может принести годовой доход со средним значением около 2,6%, – пишет Politico.

Напомним, западные государства после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около $300 млрд.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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