Брюссель рассчитывает заработать на «замороженных» российских активах

Брюссель планирует получить доход от вложения замороженных в Евросоюзе активов, принадлежащих Банку России, пишет издание Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Как отмечается в публикации, ЕС считает, что около двух третей от $300 млрд замороженных резервов ЦБ РФ находятся именно в Евросоюзе. В частности, 191 млрд евро оказались в Бельгии, а 21 млрд евро – в другой неназванной стране Евросоюза. Вложение этих средств в высоколиквидные активы может принести годовой доход со средним значением около 2,6%, – пишет Politico.

Напомним, западные государства после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около $300 млрд.

Брюссель, Светлана Антонова

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