Рубль продолжает падение: курс доллара – выше 78 рублей, евро превысил 85 рублей

Биржевые курсы доллара и евро на Московской бирже достигли максимальных значений впервые с 20 апреля прошлого года. Американская валюта превысила 78 рублей, евро закрепляется выше 85 рублей, следует из биржевых котировок.

По состоянию на 14:47 мск, доллар вырос на 58 копеек и торгуется по 78,18 рубля. Единая европейская валюта к этому времени достигла 85,06 рубля, что на 85 копеек выше уровня предыдущего закрытия торгов. Спустя 10 минут рубль усилил падение: доллар поднялся до 78,34 рубля, евро достиг 85,23 рубля. В моменте «американец» подскакивал до 78,36 рубля, евро рос до 85,24 рубля.

Рубль дешевеет на фоне роста нефтяных котировок после решения России и еще некоторых стран ОПЕК+ внепланово снизить добычу «черного золота» суммарно более чем 1,1 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent на Лондонской бирже ICE на 12:41 мск растут на 6,04%, до 84,72 доллара за баррель. Американская нефть WTI с поставкой в мае также подорожала на более чем 6% и торгуется по 80,44 доллара за баррель.

Как указывают аналитики, ключевым фактором ослабления рубля остается большой дефицит госбюджета, вызванный сокращением экспортной выручки, которое усугубляется восстановлением импорта до уровней, наблюдавшихся несколько лет до начала 2022 года. Об этом, в частности, заявил, эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Восстановление импорта означает более высокий спрос на иностранную валюту для оплаты поставок товаров.

Против рубля также играет высокая турбулентность биржевых котировок, санкционные барьеры стран Запада и непрозрачность в курсообразовании сырья по активизировавшемуся восточному направлению, отметил Михаил Зельцер из «БКС Экспресс». «Как результат – сокращение экспорта и предложения инвалюты на рынке», – указал он.

Вместе с тем, по прогнозу эксперта, «апрель для национальной валюты России может быть позитивнее, а нефть в этом способна помочь», но не сразу. Если положительная динамика нефтяных цен сохранится, то это способно «оказать поддержку и нацвалютам стран-экспортеров энергоносителей», отметил Зельцер.

Как сообщал «Новый День», рубль начал существенно слабеть по отношению к основным мировым валютам в феврале. За последние два месяца доллар и евро подорожали почти на 7 рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»