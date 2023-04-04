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Вторник, 4 апреля 2023, 10:23 мск

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Нацвалюта России продолжает слабеть: доллар – уже выше 79 рублей, евро – выше 86

Рубль в начале торгов Московской биржи во вторник, 4 апреля, продолжает слабеть по отношению к доллару и евро. Основные мировые валюты достигли новых годовых максимумов. Евро превысил 86 рублей, а доллар поднимался выше 79 рублей – впервые с середины апреля прошлого года.

По состоянию на 08:36 мск, единая европейская валюта повышалась на 28 копеек, до 86,20 рубля, «американец» торговался по 79,20 рубля, что на 46 копеек выше уровня закрытия торгов в понедельник. На максимуме евро поднимался до 86,24 рубля, доллар – до 79,22 рублей.

Накануне курс американской валюты превысил 78 рублей, евро торговался выше 85 рублей. Заметный рост мировых цен на нефть не оказал поддержки рублю. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, «негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает раздутый дефицит бюджета». Бюджетный дефицит увеличивается из-за роста расходов и сокращения валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на нефть, указал эксперт, передает «Прайм».

По последним данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2023 года составила $48,92 за баррель против $88,95 за баррель в январе-марте 2022 года. По информации интернет-портала «Электронный бюджет», дефицит бюджета уже превысил 4 трлн рублей. Кабмин РФ прогнозировал, что в 2023 году этот показатель составит 2,93 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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