Евро выше 88 рублей, доллар почти 81: российская валюта обновила годовые минимумы

Доллар и евро усилили темпы роста на Московском бирже сегодня днем. Курс единой европейской валюты преодолел отметку в 88 рублей впервые с 22 апреля прошлого года, а доллар приблизился к 81 рублю, следует из данных Московской биржи. Ранее в ходе сегодняшних торгов доллар поднялся выше 80 рублей – впервые с 14 апреля прошлого года. Таким образом, рубль продолжил обновлять годовые минимумы.

На 13:23 мск курс «американца» вырос на 1,05 рубля, до 80,89 рубля. Евро к этому времени торговался по 88,35 рубля, прибавив также 1,05 рубля. На максимуме курсы доллара и евро достигали 80,9 и 88,39 рубля соответственно. Китайский юань растет на 15 копеек, до 11,73 рубля.

Ведущий аналитик компании «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил, что основными факторами ослабления рубля остаются «рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта». По его мнению, к ослаблению рубля также могут привести дивидендные выплаты, «так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны». «И, конечно, бюджетные потребности также «велят» курсу быть по 80 рублей и более за доллар, а никак не 70», – заключил аналитик.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»