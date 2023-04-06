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Четверг, 6 апреля 2023, 16:20 мск

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Биржевой курс доллара подскакивал выше 81 рубля

Рубль на торгах в четверг, 6 апреля, усиливает падение: курс доллара поднимался выше 81 рубля – нового максимума с апреля прошлого года. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13:53 мск, доллар вырос на 1,19 рубля, до 81,03 рубля. Евро подорожал на 1,2 рубля, до 88,49 рубля.

Спустя почти час курс «американца» скорректировался до 80,88 рубля, а курс евро опустился до 88,37 рубля.

Сегодня, 6 апреля, доллар поднялся выше 80 рублей – впервые с апреля прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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