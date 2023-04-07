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Пятница, 7 апреля 2023, 10:08 мск

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Все выше и выше: курс евро превысил 90 рублей, доллар стал дороже 82 рублей

Рубль продолжает сдавать позиции: доллар на торгах на Московской бирже утром в пятницу превысил отметку 82 рубля, а евро поднялся выше 90 рублей. Обе валюты достигли нового годового максимума.

По состоянию на 07:47 мск, курс доллара рос на 77 копейки, до 82,15 рубля. Курс единой европейской валюты повышался до 90 рублей, что на 85 копеек выше цены закрытия предыдущих торгов.

Спустя пять минут рубль усилил снижение. Евро подскочил до 90,26 рубля, доллар торговался по 82,42 рубля. Обе валюты прибавили 1,04 рубля и 1,11 рубля соответственно.

Рубль падает на фоне стабильных мировых цен на нефть. Накануне евро стал дороже 89 рублей, а доллар поднялся выше 81 рубля.

Как отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, на курс российской валюты влияет совокупность факторов. «Это и прежнее резкое сокращение экспортных потоков, активное восстановление импорта, дефицит бюджета и скачок денежной массы», – указал аналитик. На ситуацию на валютном рынке также влияет дополнительный фактор – выход иностранных компаний из энергетических проектов с возможностью вывода средств за границу, отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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