«Мы сейчас проходим нижнюю точку»: в ЦБ объяснили, почему слабеет рубль

Текущее ослабление рубля связано с прохождением нижней точки поступления экспортной выручки после введения ценового потолка на нефть. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его прогнозу, «дальше динамика будет более гладкая».

«То, что является фактом, – то, что действительно поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов», – пояснил Заботкин (цитата по «Прайм»)

Сегодняшний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, которая была в конце декабря – начале января, отметил он. Тогда, по его словам, «была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения потолка цен на нефть».

Зампред Центробанка ожидает, что экспортная выручка начнет восстанавливаться после того, «как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале». При этом, указал он, импорт «устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек и так далее.

«В этих условиях, действительно, это ослабление курса – это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой», – резюмировал Заботкин.

С начала текущего года доллар по отношению к рублю вырос на 13%. На сегодняшних торгах на Мосбирже нацвалюта России продолжает дешеветь. По состоянию на 13:16 мск, доллар растет на 67 копеек, до 81,8 рубля. Курс евро к этому времени прибавил 33 копейки, достигнув 89,24 рубля.

За прошлую неделю доллар подорожал на 3,5 рубля. В пятницу, 7 апреля, «американец» доскакивал до максимального значения за год – 83,5 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»