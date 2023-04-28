Проинфляционные риски никуда не делись: ЦБ снова не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 28 апреля, решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. Это происходит пятый раз подряд после снижения ключевой ставки с 8% в сентябре 2022 года. Решение принято с учетом сохраняющихся проинфляционных рисков, пояснил регулятор.

Центробанк отметил, что «текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов». При этом инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

«Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики», – указывает регулятор.

В то же время, как отмечает ЦБ, «ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски».

Центробанк также сообщил, что в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году

Вместе с тем Банк России улучшил прогноз по инфляции в 2023 году в базовом сценарии. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», – говорится в сообщении. Ранее ЦБ прогнозировал, что инфляция в текущем году составит 5-7%.

По оценке Центробанка, в марте годовая инфляция снизилась до 3,5%, а к 24 апреля – до 2,5%. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года и составили около 4% в пересчете на год. В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время, по прогнозу ЦБ, во второй половине года уровень инфляции начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений лета 2022 года и увеличения инфляционного давления.

Центробанк при этом ожидает, что темп прироста ВВП России в 2023 году достигнет 0,5-2,0% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. Прогноз составлен «с учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики», уточнил регулятор. В 2025 году ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 1,5-2,5%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 9 июня 2023 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что существуют предпосылки для повышения ключевой ставки, а не для ее снижения. Она отметила, что риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных.

Москва, Наталья Петрова

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